Local students on third nine-weeks Honor Roll

Staff report
Editor@thewestsidejournal.com
The third nine-weeks honor roll for Brusly High School, Port Allen High School and Holy Family School are listed below.
Brusly High School
AARON COUTY
ABIGAIL SEVCIK
AIDAN DOUGLAS
AIDEN BRAUD
ALAYNA LEMOINE
ALIVIA HEBERT
ALIYAH JOHNSON
ALIZA LUNA PENA
AMAYA AYIO
ANAYA BLOOMER
ANDREW TRAHAN
ASHLYNN ZIMMERMAN
BAILEY MERRITT
BAILEY RICHARDSON
BRANIA TRAVIS
BRIANNA BUQUOI
BROC DICAPO
BRODIE REICH
BRYSON WALKER
CHANTELL BETZ
CLAIRE SANCHEZ
CLAIRE SUTER
COLIN KLEINPETER
DANE AILLET
DOMINIC PREJEAN
ELIJAH BRYANT
EMMA ROBICHAUX
EMMA SARRADET
EVELYN BOYKIN
GABRIELLE MYERS
HALEY JOFFRION
HANNAH PEDIGO
JA`SEAN LEDUFF
JACKSON DUPONT
JACKSON OGWYN
JACOB WHITE
JADE OCMAND
JASHYREE BELL
JEAN HUCKABY
JOHN TRUEX
JORDYN PATRICK
JOSE TERRONES
JOSHUA WESTLY
KADEN PERRAULT
KAITLIN DAIGLE
KAMRI PRICE
KAUL KAYSER
KELYN MILLER
KRISTEN LOCKHART
KULLIN BRALEY
LAURANAE` DUGAY
LAUREL FISHBURN
LEAH BADIE
LIAM DUNN
LUKE MORVANT
LYDIE BALCUNS
MACKENZIE VERRET
MADELYN BECKER
MADILYN DIAMOND
MADYSON RILLS
MALLORY ROBERTS
MARIANA RAMIREZ HENAO
MASON CHAUVIN
MICHAEL CURRY
MILAN DAVIS
RAFE HRACEK
RHEAGAN CRITNEY
RYLEE BLAIR
SEAN JOFFRION
STOKELY SPARKS
TAYLOR CAMPBELL
TERRY COMEAUX
TOBI BOURGEOIS
TRANEICIA DUNCAN
TRENT BOWERS
TROIYAH GOUGISHA
TYLER SARTAIN
WADE CURRY
ZAYLIN GREEN
AARON WILLIAMS
AIYA ROBINSON
AMY LIU
ANIYAH LAGARDE
ATLEY WALKER
BRADLEY MARKS
BRAY BOURGOYNE
BRE`ANNA DUPUY
CELENA JONES
DAI`JA GRIMES
DANIELA NAJAR
DAWSON LABAUVE
DURELL HAMILTON
ETHAN LANDRY
GERMAIN SMILES
GRANT TIBBITTS
GRANT WATTS
HALLE RICHARD
HALLIE CALLEGAN
HAYLEIGH HARRISON
JADA BERNARD
JAMES VIDRINE
JARIAN SMITH
JASPEN CHARLES
JOSHUA VINCE
KANE WILLIS
KENNEDY RANDOLPH
KETURAH JOHNSON
KRISTYN ALFORD
LANDON DIMM
LINDSAY CIPRIANO
LOGAN ZIMMERMAN
MACADE WRIGHT
MADISON BROU
MICHAEL SANCHEZ
MICHAEL SUPPLE
MIGUEL THOMAS
RYAN SMITH
SAMANTHA STANLEY
SEAN ROBERTSON
SOPHIE LEBLANC
TRISTAN LIN
TYLER ALBERT
AMBER JENKINS
ANDREW MORALES
ASHAUNTI MELLION
AUBRY MOORE
AVA CLAIRE BURKS
BAILEY GRANIER
BAYLEE WEEMS
BRAXTON MICHEL
BROOKE BOURGOYNE
BRYANNE PIERCE
CALEB DUNN
CAMERYN GAUTHE
CAMRYN MARCUM
CAROLINE GASSIE
CHE LANDRY
CLAY GAUTHREAUX
CONNER SORRELL
CORYNN PICARD
D`ANDRE TAYLOR
DANIEL BABIN
DULCE DOROTEO
ENRIQUE FLORES
ETHAN SHOWS
GABRIELLE PRICE
GRAHAM CAMPBELL
IZABELA TONELLI
JAYNEE HEBERT
JAYSIE GRISAFFE
JENSEN RAFFRAY
JORDYN BABIN
JOSEPH MAYEUX
JUSTIN PATE
KADE ATWOOD
KEEGAN ALLEN
KENNETH POPLEON
KRISTEN CONNER
KYLAN DOMINGUE
LACEY BUDD
LUKE DEVILLIER
MACIE HUSBAND
MACKENZI MELTON
MADISON DAIGLE
MADISON THOMAS
MAIA SPEARS
MALLARY THIBODEAUX
MARIA OSORIO
MARY-CATHRYN COMEAUX
MATTHEW JONES
MICHELLE DENOVA
NATHANIEL BONACIC
NICHOLAS DAQUANO
OLIVIA LETULLE
OLIVIA STEARNS
OREN CUTRER
REBECCA GUEDRY
ROBYN LAVIGNE
SAVANNAH BEZET
SAYLOR YOUNG
SEBASTIAN DEXTER
SYLVIE SONGE
TA`LA SPATES
TAYLOR PICARD
TERREN GEASON
TONI LEWIS
TRINITY SMITH
TY SELLERS
ZACHARY ARMSTRONG
ALEXANDER SPENCER
ALEXANDRA WILSON
ALEXIS LEWIS
AMELIE FLEMING
ARIANA CIPRIANO
ASHLEY TEMPLET
AUSTIN CRAWFORD
BRENNAN BABIN
CAMERON DAIGLE
CAMERON KASSEL
CELESTE DENOVA
CHEYENNE OCKMAND
CHRISTOPHER FISHER
CHRISTOPHER WILLIAMS
CODY CONNER
DANTAE TILLMAN
DARA BADON
DARION RICHARD
DEMI SMITH
DESTINY SANCHEZ
DOUGLAS TAYLOR
GABRIELLE MANCUSO
GARRETT ROBERTS
HALEE SHARP
HANNAH LEES
HANNAH RAMAGOS
HARRISON BOUDREAUX
HUNTER RICHEY
JAKIYAH JOSEPH
JEAN LUKE BERNARD
JERMEALA YOUNG
JORDAN OUBRE
JULIE CHATAGNIER
KAITLYN HAYSLETT
KAYLIN WEST
KYANA THYMES
LAWNJARIUS ANDERSON
LOGAN BERTHELOT
LOGAN BROU
LOGAN DUPONT
MADISON SONIAT
MATTHEW MARTIN
MONTANA CUTRER
MYA PITRE
NICHOLAS CARUSO
NOAH PRICE
PAIGE ALFORD
PATRICK HENDERSON
PHILIP KOENIG
SAMANTHA ELLIS
SYDNEY LOCKHART
TERRANCE BROOKS
TIA JONES
TYLER THERIOT
WENDELL ELZY
Port Allen High School
AMOND BROGAN
ARRASMITH AUDREY
BUTLER JASMINE
CALVEY DESTYNEE
CHRISTOPHER JARIEL
CLAIBORNE JATYRA
CLARK DOMINIC
COLLINS RANDI
CROSS TATYONNA
DAVENPORT DIAMOND
DAVIS JAYLEN
DECUIR DAMIA
DECUIR RAKAYLA
DEPLUCHE BREONNA
DOMINGUE JAZMIN
DOMINGUE JORDAN
ECHOLS MARK
FAJARDO-BUENO ERIKA
FARR DEONTAY
FRANK SUMMER
FRAZIER JAMES
GALLEGOS ANGELICA
GARCIA KARLA
GASPAR MIGUEL
GEORGE DAEJAH
GUILLORY ANGEL
GUILLOT AUSTIN
GUILLOT DUSTIN
HARDING BREANNA
HUNT JESSE
JARVIS JERMAINE
JOHNSON TREYLIN
JONES TYLIANA
KELLEY JESSE
KIMBER CARLA
LACY MAKAYLA
LEACHMAN MICHAEL-ANNE
LEACHMAN MIGNONNE-ARIEL
LEWIS CAMRYN
LOCKETT DESTINY
MASON KIERSTEN
MILES SAMUEL
MILLS MADISON
MINOR KENNEDI
MITCHELL JORDYN
MITCHELL KENTRELL
MOORE SHELBY
MOORE TREVEON
MURPHY AMBER
MURPHY KELVIN
NICHOLS EMILY
NOIL COURTLYN
OLINEY REANOLD
PATIN MORGAN
RIVERA MICHELLE
ROSS JOHNNY
SAIZON KAILEE
SANDERS MADDISON
SARAVIA HEBER
SCOTT NATURI
SCOTT TROMEL
STEWART JAYKHYRIC
TEMPLE KENNEDY
THOMAS BRIANNA
TISDALE JARED
TODD LARRY
TORRES SYNTHIA
TRUSCLAIR AJAYA
TUNSON ASHLE
WATSON KOBE
WEST RASHAWN
WHALEY AYSHIA
WHITE KELSEY
WHITFIELD KENNEDY
WILEY KAYLA
WILKES TAPANGA
WILLIAMS ALYSSA
WILLIAMS NYJALA
WILLIAMS-DELONE ASIA
WILSON LIONUS
Holy Family School
Ava Costello
Isabella DiBenedetto
Reese Heuvel
Hudson Hobbins
Emmarie Lacy
Alaina Saucier
Nathan Scott
Mason Snellgrove
Mason Stein
Caroline Antie
Mary Catherine Bowman
Aubrie Harleaux
Brandon LeBlanc
Ryann Lee
Addyson Morris
Julia Nettles
Brodie Riddle
Maddox Snellgrove
Mason Weber
Vance Arnold
Isabella Campesi
Colton Carriere
Jolie Higginbotham
Landon Martinez
Eila Millard
Olivia Pittman
Kennedy Smart
Michael Somme
Ciera Thibodeaux
Dalton Willis
Caroline Bonin
Carson Chapman
Callie Doiron
Tripp Gaudet
Abigail Heidbrink
Dillen Marbury
Ethan Obier
Logan Parker
Jayden Sherman
Adaline Simpson
Carter Smith
Emma Sonnier
Wesley Blair
Noah Johnson
Emma Lacinak
Evan Lacy
Faith Landry
Andrew Laws
Lillian Morales
Rylan Nereaux
Madelyn Perrault
Molly Saia
Ryleigh Smith
Abbie Blanchard
Olivia Burke
Gabe Daigrepont
Mylie Dickey
Abbygail Gauthier
Brynleigh Jones
Allie Landry
James Laws
Cason Martinez
Claire Michel
Weston Millard
Aleigh St. Romain
Amelia Chustz
Hannah Hebert
Emma Herpin
Maxwell Maurer
Samantha Polansky
Brayden Aguillard
Cohen Higginbotham
Jesse Jones
Olivia LaMotte
Ann Corinne Ourso
Drew Daigle
Hunter Distefano
Gracie Gantt
Megan Riddle
Kason Smart
Baleigh Tanner
Jacob Brown
Aila Fitzgerald
Jaci Juneau
John Laws
Abigail Marbury
Riley Pourciau
Hunter Blair
Caiden King
Bennett Ourso
Anna Scott
Peyton Alleman
Thomas Cagle
Joseph Chustz
Ethan Crochet
Hannah Crochet
Maci Daigrepont
Seth Morales
Alyssa Roe
Annaleise Simpson
Cinclaire Simpson
Isabella Tullia
Tyler Morris
Benjamin Black
Christian Black
Ella Dupre
Landon Juneau
Hallie Lemoyne
Corinne Moreau
Ian Ainsworth
Madyson Bergeron
Caleigh Bonano
Caroline Cagle
Samuel Daquano
Aries Dove
Bransen Phillips
Konner Smart
Kinley Strickland
Schools interested in featuring Honor Roll and Principal’s List students should contact Breanna Smith at Editor@thewestsidejournal.com.