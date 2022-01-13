9th Grade
ABUJABER, SARAH R.
ALBERT, PAYTEN B.
BAKER, AUBREY L.
BAYHAM, ADDISON C.
BAYHAM, HAYDEN D.
BRAUD, AUBRIE C.
CHENEVERT, ALEX R.
CLAYTON, CAMRYN A.
COMEAUX, MASON T.
CRITNEY, RICKY L.
CROCHET, AVERY M.
DAIGLE, DREW P.
DAIGLE, EMMA G.
DAVID, ABBY C.
DELOCH, KAITLYN A.
DISTEFANO, HUNTER J.
FISCUS, KENNEDY E.
GARCIA, JASMINE E.
GASSIE, BRAYLEE M.
GILL, CAROLINE G.
GONZALEZ, SAVANNAH L.
GREEN, KEIRA A.
GUEHO, EMMA A.
GUIDRY, CADENCE C.
HEBERT, JACK A.
HEBERT, JULIA R.
HEBERT, KATELYN V.
HENSON, KARLEE J.
HYMES, BRANDON D.
JARRELL, ALAIAH M.
JEWELL, AVA J.
LARSON, CATE A.
LEBLANC, MEI V.
LEJEUNE, JOLIE C.
LIN, STANLEY
MARIONNEAUX, TIFFANY S.
MONK, BROOKLYN C.
NG, JOSHUA A.
PRIMUS, ARIN N.
RIVET, CHRISTEN A.
ROBICHAUX, LUCY M.
ROBINSON, AMANI C.
SARTAIN, EMILY N.
WALLACE, NATALIE M.
10th Grade
BARDWELL, NICHOLAS W.
BARRETT, NICOLE A.
BEAUCHAMP, JATORI
BENOIT, JOHN F.
BERTHELOT, NATHAN P.
BOLDEN, CHLOE M.
BONO, GIANNA C.
BOURQUE, BROOKLYN G.
BOYD, KRISTA L.
BOYKINS, NIA B.
CARLINE, BROGAN J.
CARLINE, RYLEIGH C.
CASTLE, BROOKLYN G.
CAVALIER, MACKENZIE N.
CHRISTOPHE, DIMARIA J.
CLARK, LAILA B.
DAIGLE, BLAIRE A.
DALEY, SARA E.
DEVALL, JULIAN G.
DEVILLE, MIKALAH D.
DIXON, MYLASHA T.
DOMINGUE, SEAN T.
DUNN, MARGARET E.
FRAME, MADISON R.
GONZALEZ, MADDISON A.
GRANADOS ZAVALA, KATHERINE M.
GUIDRY, RYLEE N.
HEBERT, TANSON L.
HOLLINS, MICHAEL W.
HYMES, BRANDI C.
JOHNSON, KYRA S.
JOHNSON, SHELBY L.
LEBLANC, EMRIE S.
LEBLANC, KADEN R.
LEE, JORDAN O.
LEWIS, JASLYN M.
LOBRE, LANE A.
LOUPE, CODY P.
MAGANA, ALEXIS F.
MARCHIAFAVA, NATALIE G.
MILLS, ALYRIA R.
MONCRIFFE, ZURIEL R.
PARKER, KEELY M.
POLANSKY, RYLAN T.
PRIMUS, REAGAN L.
RIZER, ABIGAIL L.
ROBINSON, DAYAN
SALVADRAS, MATTHEW L.
SERIO, REED M.
SETTOON, BRANDT J.
SMITH, IVYANA S.
THERIOT, ALLIE N.
VEAL, ZION I.
WAGUESPACK, ELAINA C.
WELCH, DARA G.
WEST, JANYIAH J.
WHITMORE, CAMILLE L.
WILLIAMS, KYLIN M.
YOUNG, JOSHUA T.
11th Grade
ANDERSON, MAKIYA M.
ANDERSON, TIA V.
BADIE, KHYLEE A.
BALCUNS, MAGGIE C.
BONADONA, MELANIE C.
BOUVIER, AMELIA C.
BROWN, CHRISTOPHER M.
CAIN, ALYSON G.
CASTLE, LEXI A.
COCO, HALSEY K.
CROCHET, CARSON P.
DAIGLE, KAYLEE E.
DAVID, CADE R.
DENOVA, ANTHONY
DUNCAN, JASMINE A.
DUPONT, TAYLOR A.
DUPUY, ELLA A.
FREEMAN, CARTER S.
GASSIE, KYLE M.
GILL, MALLORY A.
GUEDRY, KEITH C.
GUEHO, ALLIE R.
HERNANDEZ, BRODY A.
HIX, MADISON A.
HORN, ALEXIS J.
JOHNSON, DE'ANDREA M.
JORDAN, KIARA K.
KERSHAW, NATALIE E.
LABAUVE, NADIA R.
LYNCH, MIYAH A.
MATTHEWS, RANDALL J.
MILLER, ALEXA V.
PATEL, MANSI J.
PUGH, EMMITT K.
REULET, ALEXIS R.
SAIZON, SARRAH B.
SEIDENGLANZ, BRYLEE E.
SIMONEAUX, LAYNEE M.
SLAYTON, ALYSSA M.
SMALLEY, TUCKER R.
SMITH, MORGAN C.
STEWART, ANIYA D.
THOMAS, MADISON L.
TIBBITTS, GABRIEL J.
TOUSSAINT, AMIYA M.
VINCE, DAKOTA W.
WASHINGTON, LAYLA A.
ZIMMERMAN, FALICIA S.
12th Grade
AMADOR, ANGIE M.
BALTAZAR PAULINO, LILIANA
BENOIT, ELIZABETH C.
BIRCH, RANDALL K.
BOURGOYNE, BRITT H.
BROWN, KAYLEE G.
BURLEIGH, OLIVIA C.
CAILLOUET, GAVIN A.
CAVALIER, HANNA M.
COCO, JEANETTE A.
COX, ANNASTASIA D.
DAIGLE, ZACHARY P.
DAQUANO, SAMUEL
DUPONT, ELLA C.
DUPRE, LEAH M.
FERRER, SAMANTHA M.
GEDWARD, ALAYAH K.
GLAUDE, CATHERINE E.
GRANIER, CARSON L.
GRANVILLE, KAYLA R.
GUILLORY, EMMA E.
HEBERT, ALI N.
HEBERT, AVERIE A.
HULL, MIRACLE A.
INTERIANO PAZ, KATHERINE G.
IRWIN, ELIZABETH C.
KIM, LINDYN A.
KIRKLAND, JACOB M.
MACNICHOL, COLE M.
MARKS, BRYCE M.
MARTINEZ ILLAN, PABLO
MORALES, ELIZA M.
NABORS, GEORDIE P.
PAZ LOPEZ, CESIA Y.
RIVERA, KIMBERLY J.
SANCHEZ RIVERA, DIANA A.
SARTAIN, CHRISTOPHER D.
SHORT, SYDNEY L.
VEAL, BRAYDEN E.
WAGUESPACK, REED A.
WALKER, GRENEISHA L.
WILLIAMS, PAYTON E.
WOODS, DESTIN J.
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