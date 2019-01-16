Many students at Brusly and Port Allen High School earned places on the Honor Roll and were recognized for other achievements during the second semester of the 2018-29 school year. They are listed below separated by school, grade level and achievement.
Brusly High students are listed alphabetically by first name. Port Allen High students are listed alphabetically by last name.
Brusly High Honor Roll
9th grade
TIFFANY ANDRIES
LILIANA BALTAZAR
NICHOLAS BARBIN
ELIZABETH BENOIT
JOELLE BENOIT
WYATT BERTHELOT
BLAIRE BOURGOYNE
BRITT BOURGOYNE
EDWIN BRENNAN
KAYLEE BROWN
KHENEDI BROWN
HANNA CAVALIER
NATALLIE CHAMPAGNE
JEANETTE COCO
ANNASTASIA COX
SAMUEL DAQUANO
JOSEPH DIBENEDETTO
ELLA DUPONT
LEAH DUPRE
SAMANTHA FERRER
RANDALL GAY
ALAYAH GEDWARD
CATHERINE GLAUDE
JODIE GONZALEZ
KAYLA GRANVILLE
EMMA GUILLORY
ALI HEBERT
AVERIE HEBERT
NICHOLAS HERRING
DOMINIQUE HICKS
PARE`S HUGHEY
ELIZABETH IRWIN
JASHAE JONES
SHYNIA JORDAN
JOSEPH KEARNEY
JOSEPH KENNAMER
LINDYN KIM
JACOB KIRKLAND
PAYTON LAGARDE
ADYSON LARUE
SAIGE LEJEUNE
HALEY LERAY
AMAYA LEWIS
COLE MACNICHOL
LANDON MARTINEZ
MATTHEW MCCORMICK
GREYSON MICHEL
DANNIELLE MILLER
GEORDIE NABORS
LEAH NEYLAND
RYDER RABALAIS
KIMBERLY RIVERA
CORINNE ROBINSON
HARLEN RUSSO
DIANA SANCHEZ-RIVERA
SYDNEY SHORT
DREW STEIN
COLE STRAUSS
MADDOX TALBOT
DEBORA THOMPSON
BRAYDEN VEAL
GRENEISHA WALKER
ISAIAH WASHINGTON
ASHTON WHITE
10th grade
AMAYA AYIO
LEAH BADIE
CHANTELL BETZ
RYLEE BLAIR
ANAYA BLOOMER
AIDEN BRAUD
RHEAGAN CRITNEY
MICHAEL CURRY
KAITLIN DAIGLE
BROC DICAPO
TRANEICIA DUNCAN
JACKSON DUPONT
LAUREL FISHBURN
MADISON GILBERT
ALIVIA HEBERT
ALIYAH JOHNSON
COLIN KLEINPETER
KRISTEN LOCKHART
CLAYTON MARIONNEAUX
BAILEY MERRITT
GABRIELLE MYERS
JADE OCMAND
HANNAH PEDIGO
DOMINIC PREJEAN
BAILEY RICHARDSON
MALLORY ROBERTS
CLAIRE SANCHEZ
CIARA SEAL
BREYANNA STRAHAN
JOSE TERRONES
MACKENZIE VERRET
ASHLYNN ZIMMERMAN
11th grade
TYLER ALBERT
JADA BERNARD
MADISON BROU
LINDSAY CIPRIANO
MYLA EDWARDS
IAN FANT
KETURAH JOHNSON
DAWSON LABAUVE
ANIYAH LAGARDE
SOPHIE LEBLANC
AMY LIU
HALLE RICHARD
ASHANTI RICHARDSON
AIYA ROBINSON
BRADY SAMSON
MICHAEL SANCHEZ
JARIAN SMITH
MICHAEL SUPPLE
GRANT TIBBITTS
BLAIR TULLIER
JAMES VIDRINE
GRANT WATTS
AARON WILLIAMS
HANNAH WILLIAMS
JASMYN WILLIBY
KANE WILLIS
MACADE WRIGHT
LOGAN ZIMMERMAN
12th grade
GILLIAN ADAMS
SAVANNAH BEZET
BROOKE BOURGOYNE
TYLER BRAUD
LACEY BUDD
GRAHAM CAMPBELL
MARY-CATHRYN COMEAUX
OREN CUTRER
MADISON DAIGLE
NICHOLAS DAQUANO
MICHELLE DENOVA
SEBASTIAN DEXTER
KYLAN DOMINGUE
CALEB DUNN
ARIANNA FALCON
CAROLINE GASSIE
CAMERYN GAUTHE
JAYSIE GRISAFFE
AMBER JENKINS
MATTHEW JONES
CHE LANDRY
MACKENZI MELTON
BRAXTON MICHEL
MARIA OSORIO
DUSTIN PARKER
JUSTIN PATE
TAYLOR PICARD
BRYANNE PIERCE
DONDREY PIERSON
KENNETH POPLEON
TY SELLERS
TRINITY SMITH
TRE`VON SNEARL
SYLVIE SONGE
TA`LA SPATES
OLIVIA STEARNS
D`ANDRE TAYLOR
MALLARY THIBODEAUX
TRENT TULLIER
BAYLEE WEEMS
Port Allen High Honor Roll
9th grade
ALBERTERNST RAVEN SHYANN
ANDERSON EMMA AALIYAH
ANTOINE JORDAN AVERY
BALLARD AMILIA ELIZABETH
BARBRE MADISON MACKENZIE
BATTISTE JEROSS
BROOKS JORDAN KENDELL
BUTLER BLESSING NEKELLE
CAMAJA SULMA AZUCELY
CANIZALES RICARDO GAEL
CRAWFORD PAIGE KEYON
CREDEUR QUINTON
DAVENPORT JASMINE
DEHON JEREMIAH
DOTSON TAYLOR MARY
DOUGLAS RENWICK HERBERT
DUPUY DANAEJAH RAYNELL
FIELDS BRYDRICK LA`TRELL
FOSTER GABRIONNA SAVANNA
FRAZIER TIMEA A
HOOPER AVONI BERNICE
JARREAU DELANEY GRACE
JARVIS JASON DEON
JOHNSON TAWASKY TREVON
JOSEPH LA`NAIJHA TIARA JA`NAE
KADOR MALAISJAH
KELLEY JASMINE ANN
KNOX JALEN LAMAR
LAW NICHOLAS BRIAN
LEJEUNE BLAZE MICHAEL
LEJEUNE IREIANNA KANI
LOLIS AMAYA JANAE
MANSKE DYLAN ANTHONY
MARCELIN TANEISHA MONIQUE
MILLS MADISON DENISE
MINGO ANESYA MONAY
MOLINERO STEPHANIE LIZETTE
MOORE TRENESHA DA`NAY
MURPHY RAVEN LYNN
NOIL CAMRYN KA SHELL
PERCY A`LAYSIA
PIERSON BRAYLAH TIONNA
RIOUX LUCAS MATTHEW
SALEMI TRAVIS ANTHONY
SIMON KONCENC IMAGINE
SMITH AALIYAH TATIANA
SMITH BLAINE HUNTER
SMITH MALEAH CHARDAE
SPRINGER STEPHEN TY`RECE
TAYLOR LAMYRA DASHINA
TROSCLAIR ZAKIYYAH
VEAL ANGEL DENISE
WHALEY BRANDY RESHAWN
WILLIAMS TYRAN JONTRELL
WILSON KARLIA
WINFIELD TITUS DWAYNE
10th grade
BUTLER JASMINE TALEAH
CHRISTOPHER JARIEL DIAMOND
CREDEUR COLBY
DOMINGUE JAZMIN NAVILLE
ECHOLS MARK
FRANK SUMMER MARIE
FRANKLIN ME`KYLE JEREMIAH
GARCIA KARLA MARINA
GILLARD AMYRIAL T
GREMILLION A`JAHELIN JAKOBE
HEBERT RAKIRA CHAVONNE
HILL MAKAYLA TASHAE`
HOWARD DAVONTA DEMOND
HOWARD JACOBY KENTRELL
JACK TREVAUN J`MAL
KIMBER CARLA MARTINEZ
LOUIS LA`NAIRA SHANTEL
MITCHELL KENTRELL COLIN
MURPHY CHRISTOPHER JEROME
NELSON LYRIC
NORTHERN JALEIGHA ASHIRA
PEARSON ANDRE` DESMOND
SANDERS JESSICA
SCHMOOCK BLAZE MILES
SCOTT NATURI NICHELLE
SMITH PEYTON MERRICK
TISDALE JARED WALLACE
TODD LARRY ANDRE
WARREN JORDAN ANDRE`
WASHINGTON LANACIA NAKITHA
WATSON KOBE TYRON
WHALEY AYSHIA DESHAWN
WICKER KRISTOPHER
WILKES TAPANGA MARIE
WILLIAMS-DELONE ASIA ARRIYAN
11th grade
ANTOINE ELANI CAPRI`
BODIFORD ABBIE NICOLE
BOURGOYNE DASTASHIA NICOLE
DUNN TYLAH ONYAE
FRAZIER JAMES TIMOTHY
HARDING BREANNA MAE
HENDERSON KE`SHAWN DARNELL
JONES TIARA LEIGH
JOSEPH MARCUS DEMOND
KING BRANDON LEON
LEE MYA ALIJAH
LEMOINE ISABELLA LEANNE
MORGAN SHAWN ANTHONY
OLINDE PEYTON RYAN
OLINEY REANOLD EUGENE
PATIN TYLER JUDE
PORTER ARYANNA NICOLE
ROBERTS LAYNE
SANCHEZ DONNIE RAY
SPRINGER ALIYAH CHA` RISE
TORRES VICTOR
TRUSCLAIR AJAYA AYANNA
WASHINGTON JAYDA JURMERIA
WICKER KRISTIAN JANELL
WINFIELD DESTINY JOY
12th grade
DENTON BRIANNAH JASHAEI
DEROGERS BREIL DOMINIQUE
DOMINGUE JORDAN ASHLI KATHERINE
EISLEY EDDIE LEE
FAJARDO-BUENO ERIKA
FOSTER GABRIELLE LAHAVEN
GALLEGOS ANGELICA
GORDON MORGAN DASHAE
GUERIN BRIANA
HAWKINS MARKIA AALIYAH
JARVIS JULIEN
JOHNSON AARON DEON
LEACHMAN MIGNONNE-ARIEL JEANNE-MISHAEL
LEMON IMARI
LENOIR RICKIA YAKA
LOCKETT DESTINY ARIEL
MASON KIERSTEN CATIA
MILLS MADISON ELIZABETH
MINOR KENNEDI JARNAE`
MITCHELL JERMYRIE DESHAE
MOORE TERMESIA
MORGAN LAURA CLAIRE
NICHOLS EMILY GEIGH
NICKENS AUSTIN PAUL
NOIL COURTLYN
PATIN MORGAN FAITH
PERKINS ALEXIS LENORA
RIVERA KIMBERLY
RIVERA MICHELLE
RUFFIN JALIYAH PATRICE
SANDERS MADDISON
SCOTT TRAVEON KENDRELL
SLAUGHTER NIJAHLON
SMITH DESHANNON
SMITH TERRELL DWAYNE
STEIN TYLER MICHAEL
TEMPLE KENNEDY RAVEN SHANE
TRIMBLE DOUGLAS DEMON
WELCH DE`KARI SEMAJ
WHITE CHELSEY JO
WILLIAMS MADELYN ANGELLE
WILSON LIONUS
Perfect Attendance
ALLEN DANTE TYRESE
ANTOINE ELANI CAPRI`
BARBRE MADISON MACKENZIE
BATTISTE JEROSS
BATTISTE LEKELVIN PIERRCE
BOURGOYNE DASTASHIA NICOLE
BOURGOYNE JOHN DERRICK
BROOKS JORDAN KENDELL
BROWN D`LANA
BROWN D`SHANTI MO`NAE
BUTLER JASMINE TALEAH
CLAY KI FREDRIC
CRAWFORD PAIGE KEYON
CREDEUR COLBY
CREDEUR QUINTON
DAVENPORT JASMINE
DEHON JEREMIAH
DEROGERS BREIL DOMINIQUE
FLEMINGS DESMOND KYLE
FRANKLIN JORDYN ALEXANDRIA
GALLEGOS ANGELICA
GILLARD AMYRIAL T
GILLARD DYLAN TREMAIN
GREVIOUS J LAYCIA
GUILLORY CURTIS RAY
HARRISON THADDEUS JUAN
HENDERSON KE`SHAWN DARNELL
HOOPER AVONI BERNICE
HOWARD DAVONTA DEMOND
JOHNSON ALDEN JON ANDREW
JOHNSON CIARA ELIZABETH
JOHNSON MICHAEL WAYNE
JOHNSON TAWASKY TREVON
JONES ASHANTI` LILLIAN
KENT CODY RANDAL
KENT KEVIN MACKENZIE
KIMBER CARLA MARTINEZ
KING BRANDON LEON
KNOX RAY`NEISHA LA`VON
LACOMBE BRADY JASON
LANE TYLER DARNELLE
LEACHMAN MIGNONNE-ARIEL JEANNE-MISHAEL
LEJEUNE IREIANNA KANI
LENOIR RICKIA YAKA
LITTLES BRENDAN MYLES
MANSKE DYLAN ANTHONY
MARCELIN TANEISHA MONIQUE
MASON CURTIS TEREZ
MENG BYRON AUSTIN
MITCHELL KENTRELL COLIN
MITCHELL TYTIANNA EVELINA
MOLINERO STEPHANIE LIZETTE
MOORE TAVEYIS DAMAREYIN RAY
MURPHY CHRISTOPHER JEROME
MURPHY RAVEN LYNN
PATIN TYLER JUDE
PEREZ MICHAEL ABRAHAM
PIERSON BRAYLAH TIONNA
RILEY JALIK D`WANE
RIVERA MICHELLE
ROSS KAYA LESHAY
SCOTT TRAVEON KENDRELL
SHEPHERD THOMAS
SHEPHERD TREVONTE
SIMON KONCENC IMAGINE
SNOW CHRISTIAN PAUL
SOULIER LOGAN MCCAIN
SPRINGER STEPHEN TY`RECE
TAYLOR LAMYRA DASHINA
TRAN TONY PHUT
VARNADO HUNTER WEBSTER
WARREN JORDAN ANDRE`
WASHINGTON JAMIREA MISHAY
WELCH DE`KARI SEMAJ
WHALEY BRANDY RESHAWN
WICKER KRISTOPHER
WILLIAMS JA`LIYAH MONYA
WILLIAMS KENTAE DEANDRE
WINFIELD DESTINY JOY
WINFIELD TITUS DWAYNE
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