Honor Roll

Michael Jay Berlin

Many students at Brusly and Port Allen High School earned places on the Honor Roll and were recognized for other achievements during the second semester of the 2018-29 school year. They are listed below separated by school, grade level and achievement. 

Brusly High students are listed alphabetically by first name. Port Allen High students are listed alphabetically by last name. 

Brusly High Honor Roll 

9th grade

TIFFANY ANDRIES

LILIANA BALTAZAR

NICHOLAS BARBIN

ELIZABETH BENOIT

JOELLE BENOIT

WYATT BERTHELOT

BLAIRE BOURGOYNE

BRITT BOURGOYNE

EDWIN BRENNAN

KAYLEE BROWN

KHENEDI BROWN

HANNA CAVALIER

NATALLIE CHAMPAGNE

JEANETTE COCO

ANNASTASIA COX

SAMUEL DAQUANO

JOSEPH DIBENEDETTO

ELLA DUPONT

LEAH DUPRE

SAMANTHA FERRER

RANDALL GAY

ALAYAH GEDWARD

CATHERINE GLAUDE

JODIE GONZALEZ

KAYLA GRANVILLE

EMMA GUILLORY

ALI HEBERT

AVERIE HEBERT

NICHOLAS HERRING

DOMINIQUE HICKS

PARE`S HUGHEY

ELIZABETH IRWIN

JASHAE JONES

SHYNIA JORDAN

JOSEPH KEARNEY

JOSEPH KENNAMER

LINDYN KIM

JACOB KIRKLAND

PAYTON LAGARDE

ADYSON LARUE

SAIGE LEJEUNE

HALEY LERAY

AMAYA LEWIS

COLE MACNICHOL

LANDON MARTINEZ

MATTHEW MCCORMICK

GREYSON MICHEL

DANNIELLE MILLER

GEORDIE NABORS

LEAH NEYLAND

RYDER RABALAIS

KIMBERLY RIVERA

CORINNE ROBINSON

HARLEN RUSSO

DIANA SANCHEZ-RIVERA

SYDNEY SHORT

DREW STEIN

COLE STRAUSS

MADDOX TALBOT

DEBORA THOMPSON

BRAYDEN VEAL

GRENEISHA WALKER

ISAIAH WASHINGTON

ASHTON WHITE

10th grade

AMAYA AYIO

LEAH BADIE

CHANTELL BETZ

RYLEE BLAIR

ANAYA BLOOMER

AIDEN BRAUD

RHEAGAN CRITNEY

MICHAEL CURRY

KAITLIN DAIGLE

BROC DICAPO

TRANEICIA DUNCAN

JACKSON DUPONT

LAUREL FISHBURN

MADISON GILBERT

ALIVIA HEBERT

ALIYAH JOHNSON

COLIN KLEINPETER

KRISTEN LOCKHART

CLAYTON MARIONNEAUX

BAILEY MERRITT

GABRIELLE MYERS

JADE OCMAND

HANNAH PEDIGO

DOMINIC PREJEAN

BAILEY RICHARDSON

MALLORY ROBERTS

CLAIRE SANCHEZ

CIARA SEAL

BREYANNA STRAHAN

JOSE TERRONES

MACKENZIE VERRET

ASHLYNN ZIMMERMAN

11th grade

TYLER ALBERT

JADA BERNARD

MADISON BROU

LINDSAY CIPRIANO

MYLA EDWARDS

IAN FANT

KETURAH JOHNSON

DAWSON LABAUVE

ANIYAH LAGARDE

SOPHIE LEBLANC

AMY LIU

HALLE RICHARD

ASHANTI RICHARDSON

AIYA ROBINSON

BRADY SAMSON

MICHAEL SANCHEZ

JARIAN SMITH

MICHAEL SUPPLE

GRANT TIBBITTS

BLAIR TULLIER

JAMES VIDRINE

GRANT WATTS

AARON WILLIAMS

HANNAH WILLIAMS

JASMYN WILLIBY

KANE WILLIS

MACADE WRIGHT

LOGAN ZIMMERMAN

12th grade

GILLIAN ADAMS

SAVANNAH BEZET

BROOKE BOURGOYNE

TYLER BRAUD

LACEY BUDD

GRAHAM CAMPBELL

MARY-CATHRYN COMEAUX

OREN CUTRER

MADISON DAIGLE

NICHOLAS DAQUANO

MICHELLE DENOVA

SEBASTIAN DEXTER

KYLAN DOMINGUE

CALEB DUNN

ARIANNA FALCON

CAROLINE GASSIE

CAMERYN GAUTHE

JAYSIE GRISAFFE

AMBER JENKINS

MATTHEW JONES

CHE LANDRY

MACKENZI MELTON

BRAXTON MICHEL

MARIA OSORIO

DUSTIN PARKER

JUSTIN PATE

TAYLOR PICARD

BRYANNE PIERCE

DONDREY PIERSON

KENNETH POPLEON

TY SELLERS

TRINITY SMITH

TRE`VON SNEARL

SYLVIE SONGE

TA`LA SPATES

OLIVIA STEARNS

D`ANDRE TAYLOR

MALLARY THIBODEAUX

TRENT TULLIER

BAYLEE WEEMS

Port Allen High Honor Roll

9th grade

ALBERTERNST RAVEN SHYANN

ANDERSON EMMA AALIYAH

ANTOINE JORDAN AVERY

BALLARD AMILIA ELIZABETH

BARBRE MADISON MACKENZIE

BATTISTE JEROSS

BROOKS JORDAN KENDELL

BUTLER BLESSING NEKELLE

CAMAJA SULMA AZUCELY

CANIZALES RICARDO GAEL

CRAWFORD PAIGE KEYON

CREDEUR QUINTON

DAVENPORT JASMINE

DEHON JEREMIAH

DOTSON TAYLOR MARY

DOUGLAS RENWICK HERBERT

DUPUY DANAEJAH RAYNELL

FIELDS BRYDRICK LA`TRELL

FOSTER GABRIONNA SAVANNA

FRAZIER TIMEA A

HOOPER AVONI BERNICE

JARREAU DELANEY GRACE

JARVIS JASON DEON

JOHNSON TAWASKY TREVON

JOSEPH LA`NAIJHA TIARA JA`NAE

KADOR MALAISJAH

KELLEY JASMINE ANN

KNOX JALEN LAMAR

LAW NICHOLAS BRIAN

LEJEUNE BLAZE MICHAEL

LEJEUNE IREIANNA KANI

LOLIS AMAYA JANAE

MANSKE DYLAN ANTHONY

MARCELIN TANEISHA MONIQUE

MILLS MADISON DENISE

MINGO ANESYA MONAY

MOLINERO STEPHANIE LIZETTE

MOORE TRENESHA DA`NAY

MURPHY RAVEN LYNN

NOIL CAMRYN KA SHELL

PERCY A`LAYSIA

PIERSON BRAYLAH TIONNA

RIOUX LUCAS MATTHEW

SALEMI TRAVIS ANTHONY

SIMON KONCENC IMAGINE

SMITH AALIYAH TATIANA

SMITH BLAINE HUNTER

SMITH MALEAH CHARDAE

SPRINGER STEPHEN TY`RECE

TAYLOR LAMYRA DASHINA

TROSCLAIR ZAKIYYAH

VEAL ANGEL DENISE

WHALEY BRANDY RESHAWN

WILLIAMS TYRAN JONTRELL

WILSON KARLIA

WINFIELD TITUS DWAYNE

10th grade

BUTLER JASMINE TALEAH

CHRISTOPHER JARIEL DIAMOND

CREDEUR COLBY

DOMINGUE JAZMIN NAVILLE

ECHOLS MARK

FRANK SUMMER MARIE

FRANKLIN ME`KYLE JEREMIAH

GARCIA KARLA MARINA

GILLARD AMYRIAL T

GREMILLION A`JAHELIN JAKOBE

HEBERT RAKIRA CHAVONNE

HILL MAKAYLA TASHAE`

HOWARD DAVONTA DEMOND

HOWARD JACOBY KENTRELL

JACK TREVAUN J`MAL

KIMBER CARLA MARTINEZ

LOUIS LA`NAIRA SHANTEL

MITCHELL KENTRELL COLIN

MURPHY CHRISTOPHER JEROME

NELSON LYRIC

NORTHERN JALEIGHA ASHIRA

PEARSON ANDRE` DESMOND

SANDERS JESSICA

SCHMOOCK BLAZE MILES

SCOTT NATURI NICHELLE

SMITH PEYTON MERRICK

TISDALE JARED WALLACE

TODD LARRY ANDRE

WARREN JORDAN ANDRE`

WASHINGTON LANACIA NAKITHA

WATSON KOBE TYRON

WHALEY AYSHIA DESHAWN

WICKER KRISTOPHER

WILKES TAPANGA MARIE

WILLIAMS-DELONE ASIA ARRIYAN

11th grade

ANTOINE ELANI CAPRI`

BODIFORD ABBIE NICOLE

BOURGOYNE DASTASHIA NICOLE

DUNN TYLAH ONYAE

FRAZIER JAMES TIMOTHY

HARDING BREANNA MAE

HENDERSON KE`SHAWN DARNELL

JONES TIARA LEIGH

JOSEPH MARCUS DEMOND

KING BRANDON LEON

LEE MYA ALIJAH

LEMOINE ISABELLA LEANNE

MORGAN SHAWN ANTHONY

OLINDE PEYTON RYAN

OLINEY REANOLD EUGENE

PATIN TYLER JUDE

PORTER ARYANNA NICOLE

ROBERTS LAYNE

SANCHEZ DONNIE RAY

SPRINGER ALIYAH CHA` RISE

TORRES VICTOR

TRUSCLAIR AJAYA AYANNA

WASHINGTON JAYDA JURMERIA

WICKER KRISTIAN JANELL

WINFIELD DESTINY JOY

12th grade

DENTON BRIANNAH JASHAEI

DEROGERS BREIL DOMINIQUE

DOMINGUE JORDAN ASHLI KATHERINE

EISLEY EDDIE LEE

FAJARDO-BUENO ERIKA

FOSTER GABRIELLE LAHAVEN

GALLEGOS ANGELICA

GORDON MORGAN DASHAE

GUERIN BRIANA

HAWKINS MARKIA AALIYAH

JARVIS JULIEN

JOHNSON AARON DEON

LEACHMAN MIGNONNE-ARIEL JEANNE-MISHAEL

LEMON IMARI

LENOIR RICKIA YAKA

LOCKETT DESTINY ARIEL

MASON KIERSTEN CATIA

MILLS MADISON ELIZABETH

MINOR KENNEDI JARNAE`

MITCHELL JERMYRIE DESHAE

MOORE TERMESIA

MORGAN LAURA CLAIRE

NICHOLS EMILY GEIGH

NICKENS AUSTIN PAUL

NOIL COURTLYN

PATIN MORGAN FAITH

PERKINS ALEXIS LENORA

RIVERA KIMBERLY

RIVERA MICHELLE

RUFFIN JALIYAH PATRICE

SANDERS MADDISON

SCOTT TRAVEON KENDRELL

SLAUGHTER NIJAHLON

SMITH DESHANNON

SMITH TERRELL DWAYNE

STEIN TYLER MICHAEL

TEMPLE KENNEDY RAVEN SHANE

TRIMBLE DOUGLAS DEMON

WELCH DE`KARI SEMAJ

WHITE CHELSEY JO

WILLIAMS MADELYN ANGELLE

WILSON LIONUS

Perfect Attendance

ALLEN DANTE TYRESE

ANTOINE ELANI CAPRI`

BARBRE MADISON MACKENZIE

BATTISTE JEROSS

BATTISTE LEKELVIN PIERRCE

BOURGOYNE DASTASHIA NICOLE

BOURGOYNE JOHN DERRICK

BROOKS JORDAN KENDELL

BROWN D`LANA

BROWN D`SHANTI MO`NAE

BUTLER JASMINE TALEAH

CLAY KI FREDRIC

CRAWFORD PAIGE KEYON

CREDEUR COLBY

CREDEUR QUINTON

DAVENPORT JASMINE

DEHON JEREMIAH

DEROGERS BREIL DOMINIQUE

FLEMINGS DESMOND KYLE

FRANKLIN JORDYN ALEXANDRIA

GALLEGOS ANGELICA

GILLARD AMYRIAL T

GILLARD DYLAN TREMAIN

GREVIOUS J LAYCIA

GUILLORY CURTIS RAY

HARRISON THADDEUS JUAN

HENDERSON KE`SHAWN DARNELL

HOOPER AVONI BERNICE

HOWARD DAVONTA DEMOND

JOHNSON ALDEN JON ANDREW

JOHNSON CIARA ELIZABETH

JOHNSON MICHAEL WAYNE

JOHNSON TAWASKY TREVON

JONES ASHANTI` LILLIAN

KENT CODY RANDAL

KENT KEVIN MACKENZIE

KIMBER CARLA MARTINEZ

KING BRANDON LEON

KNOX RAY`NEISHA LA`VON

LACOMBE BRADY JASON

LANE TYLER DARNELLE

LEACHMAN MIGNONNE-ARIEL JEANNE-MISHAEL

LEJEUNE IREIANNA KANI

LENOIR RICKIA YAKA

LITTLES BRENDAN MYLES

MANSKE DYLAN ANTHONY

MARCELIN TANEISHA MONIQUE

MASON CURTIS TEREZ

MENG BYRON AUSTIN

MITCHELL KENTRELL COLIN

MITCHELL TYTIANNA EVELINA

MOLINERO STEPHANIE LIZETTE

MOORE TAVEYIS DAMAREYIN RAY

MURPHY CHRISTOPHER JEROME

MURPHY RAVEN LYNN

PATIN TYLER JUDE

PEREZ MICHAEL ABRAHAM

PIERSON BRAYLAH TIONNA

RILEY JALIK D`WANE

RIVERA MICHELLE

ROSS KAYA LESHAY

SCOTT TRAVEON KENDRELL

SHEPHERD THOMAS

SHEPHERD TREVONTE

SIMON KONCENC IMAGINE

SNOW CHRISTIAN PAUL

SOULIER LOGAN MCCAIN

SPRINGER STEPHEN TY`RECE

TAYLOR LAMYRA DASHINA

TRAN TONY PHUT

VARNADO HUNTER WEBSTER

WARREN JORDAN ANDRE`

WASHINGTON JAMIREA MISHAY

WELCH DE`KARI SEMAJ

WHALEY BRANDY RESHAWN

WICKER KRISTOPHER

WILLIAMS JA`LIYAH MONYA

WILLIAMS KENTAE DEANDRE

WINFIELD DESTINY JOY

WINFIELD TITUS DWAYNE

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